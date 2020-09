Ex-prostituta, anã Lia Regina lança livro e relembra sexo com famosos da Globo

Lia Regina, mais conhecida como Dafne Anãzinha, lançou recentemente um livro em que relembra histórias curiosas e inusitadas do mundo do sexo. Inclusive de momentos em que fez programas com famosos. Há quatro anos longe da prostituição, ela cita problemas e abusos que sofreu ainda na infância.

No total, Lia diz que atendeu mais de 600 pessoas – entre homens e mulheres – e que alguns famosos e globais também fazem parte da lista.

“O livro foi escrito sem intenção de ser uma leitura cansativa, mas algo para se tornar divertido. Você pode se emocionar, ficar com raiva ou até mesmo cansar de tanto rir”, diz a autora, que tem 1m30 de altura, fazendo jus ao apelido que usava.

“Escrevi para as pessoas saberem um pouco da minha vida, do meu passado. Pode ajudar muita gente que sofre com preconceito. Incentivar a superar algumas barreiras, superar limites”, disse em entrevista ao Metrópoles.

O livro ‘A pequena notável Dafne Anãzinha’ está disponível na Amazon. [Foto: Reprodução/SBT]

