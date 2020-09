Explore o espaço com o aplicativo gratuito da NASA

O aplicativo está disponível gratuitamente para iOS, Android, Apple TV, Kindle Fire, Amazon Fire TV e Roku TV. Embora o app funcione somente em inglês, é bem fácil descobrir informações interessantes com ele.

Na tela inicial, existe um menu chamado “Images” com várias fotos captadas por satélites em diferentes lugares do espaço sideral. É a chance de visualizar cenários inimagináveis, incluindo um planeta cor-de-rosa, novas galáxias, nuvens estelares (conhecidas como nebulosas) e cometas.

Cada imagem é acompanhada por uma pequena explicação. Se quiser ler, mas não estiver muito familiarizado (a) com o inglês, basta clicar em cima do texto, copiá-lo e colá-lo em um tradutor online. É muito fácil fazer isso de um celular ou tablet.

O aplicativo NASA também disponibiliza vídeos com curiosidades, entrevistas e paisagens especiais de tirar o fôlego. Há também materiais em 4K e em 360º!

Para quem quiser se aprofundar ainda mais nas novidades da NASA, é possível acessar podcasts sobre os mais diversos assuntos direto pelo app.

O Facebook da NASA também está cheio de novidades!

As redes sociais do Complexo de Visitantes da NASA oferecem diariamente conteúdos educativos e curiosos em sua página do Facebook.

Você pode tanto se divertir com os experiências no estilo “faça você mesmo” (acesse a área de vídeos clicando aqui), quanto descobrir curiosidades sobre as missões da NASA e áreas restritas em Cabo Canaveral, na Flórida. Muitos desses conteúdos têm tradução para o português!

