Fábio Santos, do Acre, apita clássico Rio Branco-AC x Atlético-AC, nesta quinta-feira

Árbitro comanda partida da terceira rodada do grupo 1 da Série D, na Arena Acreana, na capital do Acre

O clássico acreano Rio Branco-AC x Atlético-AC, que fecha a terceira rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Serie D, nesta quinta-feira (1), terá uma arbitragem da casa.

O departamento de arbitragem da CBF definiu o árbitro Fábio Santos como responsável pela condução da partida.

Ele terá como assistentes os conterrâneos Rener Santos de Carvalho e Roseane Amorim da Silva.

A equipe de árbitros será integrada ainda pelo quarto árbitro, Jackson Rodrigues da Silva, e pelo analista de campo, Antonio Neuriclaudio do Rêgo Costa. Todos são do Acre.

O Rio Branco-AC está em terceiro lugar no grupo com três pontos. O Atlético-AC é o sexto com dois pontos.

As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 22h (de Brasília), na Arena Acreana, na capital do Acre.

