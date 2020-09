Fabiola Pinheiro e Suely Muniz, inauguraram o Viveiro Capim Santo; confira

Novo conceito de decoração para Rio Branco, que são as KOKEDAMAS, carro-chefe do viveiro, além de diversas espécies de plantas

5.0 OFÉLIA

Dia 19, sábado, engenheira agrônoma Ofélia Machado completou seus 5.0. E, para comemorar tão significativa data resolveu marcar seu retorno às atividades sociais e convidou seletíssimo grupo de amigos, para na área verde do Ecoville, ambiente aberto e arejado e ainda, respeitando todas as orientação da OMS, brindarem com muito espumante e porções embaladas de comidinhas a nova idade. Foi lindo de se ver, agradável, animado, todos de jeans e camiseta branca, usando mascará e seu álcool gel. Dá uma conferida

PUBLICIDADE

FRIENDS

Para mais uma tertúlia de bons papos, diversão e alegria entre degustação de vinhos e tábuas de frios, os amigos Robertha Moura, Moises Alencastro e Claudia Souza.

INAUGUROU

Na noite da terça, 22, as primas e sócias Fabiola Pinheiro e Suely Muniz, inauguraram o Viveiro Capim Santo, que traz um novo conceito de decoração para Rio Branco, que são as KOKEDAMAS, carro-chefe do viveiro, além de diversas espécies de plantas, terrários e moss, para deixar qualquer ambiente mais bonito. Isso sem contar na praticidade.

*O Viveiro Capim Santo, também dispõe de mudas nativas e as sócias Fabíola Pinheiro e Suely Mesquita, além de inovarem, mostram que acima de tudo, ter plantas nos ambientes, em muito contribui para a qualidade de vida.

REABRIU

Que notícia maravilhosa! O melhor, mais gostoso e mais tuuudo de bom de nossa cidade, o Afa Bistrô , REABRIU suas portas, ontem, 23, com aquela equipe de excelência, muita disposição e com toda segurança e cuidados para seus clientes.

BOTECO DA IOIO

Advogada Iolanda Cristina Braga Facundo, no último dia 12, era pura ferveção comemorando seus 3.5, em drive thru, com seus convivas buscando seu kit festa, das 10h às 12h, no buffet Alugue Fest e participando de reunião on-line para os “parabéns pra você”. A noite, as comemorações aconteceram no Rancho Falcão Negro, em família. Parabéns, Iolanda Cristina! Confiram alguns flashes.

Amante de uma boa culinária, pecuarista e empresário Eliezer Silva marcou presença no badalado restaurante Sal Grosso no BarraShopping e ainda registrou o momento ao lado do renomado Henrique Fogaça.

PHANTON OF THE OPERA

Foi o tema da festa de aniversário do Daniel Ricardo, que completou 8 anos, no dia 15. Filho do casal de médicos Ricardo e Melissa Ribera, Daniel foi quem escolheu o tema e comandou o aniversário no site, mostrando que apesar da pouca idade, ele sabe tudo.

*Pela manha, Daniel Ricardo na companhia dos pais foi recebido no Comando do Corpo de Bombeiros Militar e, ainda recebeu uma linda homenagem do Comandante-Geral Cel. Carlos Batista e do Subcomandante Cel. Charles Santos, conhecendo os materiais, andando no caminhão e manuseando a mangueira para combate a incêndio, realizando um grande sonho. Parabéns, Daniel Ricardo!

*E, ainda no sábado, 19, Daniel Ricardo, teve festa estilizada, em família, na área de lazer da Maison Cruz Chaves, tudo preparado pela vovó, médica pediatra Simone Chaves. Perfeito.

B-DAY DRIVE-THRU

Uma forma diferente nesse período de pandemia de comemorar o aniversário é no formato DRIVE-THRU, principalmente para àqueles que não abrem mão de comemorar a data, não deixando o brilho da data, a alegria serem esquecidos, mesmo no momento difícil que o mundo passa. Confiram quem festejou idade no formato!

Dia 19, papais corujas Ricardo e Adriana realizaram um mega drive-thru para o herdeiro Matheus, que completava 6 anos. E, ainda teve aniversário on-line com animação e parabéns para todos curtirem um pouco da festinha. Confiram flashes sob as lentes de Lenno Azevedo.

Dia 18, Hélio Freitas Júnior e Ana Valéria promoveram o DRIVE THRU do filhote Henrique, para a comemoração dos seus 6 anos, com o tema Venom. Amiguinhos e familiares marcaram presença, na casa da tia-dinda, colunista social Cláudia Souza. As fotos top são de Talita Maia.

CÂMBIO E REMESSA

A Rizzo’stur implementando o portfólio de serviços, está em parceria com a empresa Exchange Now, atuante no mercado de câmbio e remessa de dinheiro para o exterior. Faça sua cotação pelo tel. 68 99910-6896. Ou acesse https://exchangenow.net/u/rizzostur

VIVAS

Na terça, 22, a linda e querida Iracema Moreno trocou de idade e, obedecendo o distanciamento social, festejou virtualmente com familiares e amigos.

BODAS DE ZINCO



Parabéns ao casal Erick Venâncio e Nayara Honorato que festejaram seus 10 anos de casados com jantar romântico, lógico que a dois. Tintim ao casal!

ELA ARRASA



Já diz a máxima “quem foi rei nunca perde a majestade”. E, jornalista Melissa Jares, eterna musa do Jornal do Acre, arrasa como Vídeo Treiner, no projeto “Destravar para Comunicar”.

Quer saber mais? Confere os detalhes no insta @melissajares

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários