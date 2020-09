Familiares de líder do B13 que morreu em presídio protestam em frente ao Iapen

Maicon morreu dentro de uma das celas do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde

Na manhã desta quinta-feira (17), dezenas de pessoas resolveram fazer uma manifestação pacífica em frente ao Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), por conta da morte de Mailton da Silva Teixeira, de 33 anos, conhecido por Maicon, líder da facção criminosa Bonde dos 13, dentro de um presídio na Capital.

Segundo informações enviadas ao ContilNet, os familiares desejam saber da direção a causa da morte do presidiário, que até o momento ainda não foi revelada. “Queremos justiça e que os culpados sejam punidos”, declarou um familiar que preferiu não revelar a identidade.

Em contato com a assessoria do Instituto Penitenciário do Acre, nossa reportagem foi informada que a causa da morte está sendo averiguada pela perícia médica. “O laudo vai sair em 30 dias”, explicou.

Maicon morreu dentro de uma das celas do Pavilhão K, do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, na madrugada de sábado (12).

