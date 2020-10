Fanática religiosa comete homofobia contra casal e vídeo viraliza; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um casal gay sofre ataque homofóbico dentro uma clínica veterinária, em Birigui, no interior de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver quando uma mulher se aproximou e começou a ofender o casal (veja abaixo).

Um funcionário apareceu e tentou impedir as agressões verbais. Logo depois, uma das vítimas perguntou se a mulher sabia que homofobia é crime, mas ela respondeu que “não acha que é crime.”

“A gente não quer ouvir a opinião da senhora. Guarde para você. Ninguém aqui está pedindo sua opinião. Eu não estou sendo desrespeitoso. Estou dizendo para você guardar para a senhora”, diz um dos ofendidos.

A mulher voltou a se aproximar do casal e começou a gesticular novamente. “Olha aqui. Estou falando que é homem com mulher. Não é homem com homem e mulher com mulher. Está ouvindo? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus”, disse a mulher.

Uma das vítimas ainda pediu para a mulher parar de se aproximar e que iria acionar a Polícia Militar. O funcionário da clínica, então, interveio na discussão mais uma vez e pediu respeito.

Em nota, a clínica veterinária afirma que repudia o ato de descriminalização e preconceito ocorrido no dia 25 de setembro e esclarece que não foi praticado por qualquer integrante da equipe ou diretoria.

“Reforçamos que essa atitude não condiz com as diretrizes e valores da nossa empresa, atendendo a todos clientes e amigos com dignidade e em busca de sua satisfação”, diz outro trecho da nota.

O casal Erico Cordeiro Cavaca e Guilherme Simoso registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. O G1 tenta falar com a moradora que aparece na gravação. [Vídeo: @fehsaraujo/Twitter | Foto: Reprodução/Twitter]

