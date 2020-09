Fantástico conta história de mulher que matou amiga cortando barriga para roubar bebê; assista

Em agosto, ela organizou um chá de fralda para Flávia. Chegou a convidar pessoas e, na véspera, desmarcou com todo mundo, menos com Flávia. À tarde, ela saiu de casa para encontrar Flávia e levá-la para a armadilha. Câmeras de segurança mostram o momento em que Flavia embarcou no carro de Rozalba e as duas seguiram para um bairro distante.