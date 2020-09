FCCV finaliza serviços de manutenção em posto de saúde Professora Quita

A Fundação FCCV finalizou nesta terça-feira (1°) os serviços de manutenção no posto de saúde Professora Quita, no bairro São José, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Além de faxinaço, foram realizadas diversas ações de recuperação da estrutura física da unidade, a exemplo das melhorias no gradil e nos passeios.

O objetivo da ação é combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais. As ações atuam tanto para o combate aos focos de mosquitos quanto para a manutenção das unidades de ensino do município. Com isso, o posto de saúde apresenta melhores condições para qualificar ainda mais atendimento para a população.

Na semana passada, a FCCV já havia concluído também serviços de limpeza na unidade de saúde básica (UBS) Nestor Soares de Vasconcelos, no bairro Cohab. Ainda nesta semana serão iniciadas ações de manutenção nesta UBS.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.

