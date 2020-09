FCCV parabeniza município de Cruzeiro do Sul pelos seus 116 anos

A Fundação FCCV parabeniza o município de Cruzeiro do Sul pelo seu aniversário de 116 anos, celebrado nesta segunda-feira (28). Segunda maior cidade do Acre, atrás apenas da capital Rio Branco, Cruzeiro do Sul foi emancipada em 28 de setembro de 1904.

A FCCV tem atuado em parceria com a prefeitura do município com foco em qualificar os serviços públicos e melhorar a vida da população. Este trabalho tem proporcionado diversas melhorias nas mais diversas áreas da cidade.

PUBLICIDADE

A Fundação parabeniza o município e deseja muita prosperidade e desenvolvimento para a cidade e seus cidadãos e, além disso, a FCCV se coloca à disposição para sempre continuar auxiliando na melhoria dos serviços públicos.

Abaixo, imagem da Catedral Nossa Senhora da Glória. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários