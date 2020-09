FCCV realiza serviços de manutenção e reforma do Centro Multiuso da Vila Santa Rosa

A Fundação FCCV avançou nos serviços de manutenção e reforma do Centro Multiuso da Vila Santa Rosa. Iniciadas na semana passada e com previsão de término para esta terça-feira (15), as ações visam melhorar as condições de infraestrutura do centro e, assim, qualificar o atendimento para população.

Entre os serviços realizados estão pinturas, reparos telhado, forro, lâmpadas, troca de fechaduras e limpeza geral. Graças às melhorias, a estrutura do centro, que estava deteriorada, apresenta melhores condições e, com isso, oferece mais conforto para a população.

Esta ação se soma a outras atividades realizadas pela FCCV na área da saúde de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal. Além de serviços de manutenção e reforma, a Fundação também atua na realização de faxinaços e na qualificação dos serviços públicos ofertados à população.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.

Abaixo, fotos antes e depois dos serviços.

