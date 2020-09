Federação de Atletismo do Acre volta a adiar competições em razão da Covid-19

As competições realizadas pela Federação Acreana de Atletismo (FACAt) foram adiadas, novamente, em razão da pandemia da Covid-19, que impede, por norma do Pacto Acre Sem Covid, a realização de competições esportivas, exceto as de futebol de campo profissional, conforme autorizado pelo Governo do Acre.

O Departamento Técnico da FACAt decidiu unificar os campeonatos das categorias Sub-18 e Sub-16, e prorrogar a realização para o fim de setembro, levando em conta que o Comitê de Enfreamento da Covid-19 deve se reunir publicamente no dia 18 de setembro, podendo reclassificar a situação do estado para a cor verde, onde estaria permitida a realização.

“É uma medida que tomamos para preservar as vidas dos nossos atletas, a saúde desses praticantes e, ainda, das equipes que atuam antes, durante e após as competições realizadas. Faremos a apresentação do nosso protocolo, que já foi publicado, e ainda do protocolo elaborado pela Confederação Brasileira”, explica Elliton Batista, diretor técnico da FACAt.

Com o adiamento do calendário das competições de pista e campo, a proposta é que os campeonatos, inclusive torneios que seriam realizados no interior do estado, sejam realizados nos meses de setembro, outubro e novembro. A medida será publicada nos próximos dias, em nota oficial.

“Além das competições de pista e campo, por força de decreto, a FACAt publicou portaria suspendendo, por tempo indeterminado, a realização das corridas de rua e trilha, que são supervisionadas pela federação. Acreditamos que essas atividades devem retornar no ano que vem, mas a princípio, aguardamos o Comitê de Enfrentamento, para tomar decisões”, diz o diretor.

