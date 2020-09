Felipe Melo apoia Neymar: “Pena eu não jogar contra esse racista de merda”

Jogador do Palmeiras endossou onda de apoio ao brasileiro após acusação de racismo contra ele no Campeonato Francês

A polêmica acusação de racismo do craque Neymar durante uma partida do Campeonato Francês não terminou após o apito final. O desentendimento com o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, repercutiu nas redes sociais.

Chegado numa treta, o volante Felipe Melo apoiou o atacante. E foi além. O defensor do Palmeiras afirmou no Twitter que gostaria de fazer um “duelo” com o jogador. “Fez bem. Pena eu não jogar contra esse racista de merda!!”, provocou. PUBLICIDADE Neymar acabou expulso na partida por ter desferido um “cascudo” no zagueiro. Durante e ao fim da partida, o brasileiro acusou o adversário de fazer declarações racistas contra ele. González teria chamado Neymar de macaco. Nas redes sociais, o defensor negou e ainda chamou Neymar de mau perdedor. O PSG acabou derrotado por 1 x 0. Fez bem, pena eu não jogar contra esse racista de merda!! #soJesusnacausa — Felipe Melo (@_felipemelo_) September 13, 2020

