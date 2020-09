Fernando Pires, do Só Pra Contrariar, é internado após acidente doméstico

O vocalista do Só Pra Contrariar, Fernando Pires, sofreu um acidente doméstico no qual caiu e bateu a cabeça, no último domingo (6). O cantor está em observação no Hospital Madrecor, em Uberlândia (MG), mas passa bem. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.

O acidente aconteceu durante uma reunião familiar e Fernando precisou ser internado em uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) por suspeita de traumatismo craniano. O hospital não divulga informações sobre seus pacientes, mas a assessoria afirmou que ainda não há previsão de alta do artista, embora possa acontecer em breve.

Atualmente, o Só Pra Contrariar está divulgando a turnê ‘O Labo B’, em comemoração aos 30 anos de carreira do grupo. A última aparição pública de Fernando Pires foi durante a transmissão da live ‘SPC Session 2’, no YouTube, realizada há mais ou menos dois meses, e que conta com mais de 300 mil visualizações.

[Foto: Reprodução/Instagram]

