Festa empolga peões e acreana Raissa Barbosa e Lucas Selfie se beijam

Toda sexta (26), tem festa no reality show da Record TV A Fazenda. E a festa já começou empolgada com beijo de Raissa e Lucas Selfie. Contudo, em A Fazenda, a transmissão do ao vivo não mostrou esse acontecimento, e só sabemos porque Mirella comentou que ocorreu. Na internet, o público não perdoou. “É burrice, quanto mais pessoas verem mais assinantes eles podem ganhar, fora que teria mais ibope no outro dia”, disse uma.

“Tomei a decisão de cancelar A Fazenda no PlayPLus. Pois achei que depois das reclamações sobre a última festa que só mostraram a porta do banheiro e o sono da Jojo a produção fosse tomar outra atitude. Mas, pelo visto eles só vão colocar amanhã todo o conteúdo”, disparou outra.

