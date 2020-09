FIEAC apresenta propostas do setor industrial a candidatos à prefeitura de Rio Branco

Diretores da Federação das Indústrias do Estado do Acre estiveram reunidos, nas últimas semanas, com cinco dos candidatos à prefeitura de Rio Branco. Durante o encontro, foi apresentado aos postulantes ao cargo de chefe do Executivo municipal as propostas prioritárias do setor industrial para a retomada do desenvolvimento no município. O objetivo é que o futuro prefeito insira o conteúdo do documento, que foi construído coletivamente pelos sindicatos industriais que integram a FIEAC e por lideranças empresariais, em seu plano de governo.

As propostas incluem, por exemplo, ações voltadas para questões tributárias e burocráticas, estímulo aos investimentos privados, áreas de desenvolvimento econômico, infraestrutura rural e urbana, além de apoio para indústrias locais. De acordo com o presidente da FIEAC, José Adriano, as indicações convergem com as possibilidades do município.

“Existem, sim, algumas demandas que precisamos discutir mais amplamente, de forma que consigamos visualizar isso acontecendo de fato. Acreditamos, no entanto, que Rio Branco precisa de ousadia para gestão, propostas que tenham um pé na realidade, olhando para essa juventude que temos e interagindo com todos os setores da economia”, destaca o empresário.

Os candidatos à prefeitura, Roberto Duarte (MDB), Minoru Kinpara (PSBD), Tião Bocalom (PP), Daniel Zen (PT) e Socorro Neri (PSB) se mostraram sensíveis às pautas e dispostos a incluir as propostas do setor industrial em seus planos de governo.

“Sabemos que nenhuma região no mundo se desenvolveu sem um setor produtivo forte. Por isso, esse diálogo é muito importante. Todos podem e devem participar da construção do nosso plano de governo”, comentou Duarte. Já Minoru Kinpara afirma que, “para a recuperação da economia no pós-pandemia, a indústria de Rio Branco pode assumir um papel importante se a gestão municipal decidir pelo protagonismo nas políticas de desenvolvimento econômico”.

Tião Bocalom agradeceu à FIEAC e diz que o documento entregue pelos empresários será de grande relevância. “Recebemos com muita satisfação o documento com as propostas do setor industrial. Com certeza, uma grande contribuição [para a próxima gestão]”. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o candidato Daniel Zen assinalou: “O conjunto das propostas dialoga muito bem com o que já estávamos discutindo para área da economia, produção, e sobretudo do setor industrial”.

A atual prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri, assegurou que as propostas apresentadas pela FIEAC serão devidamente analisadas por ela e por sua equipe “com a devida atenção, levando em conta o ponto de vista da legislação, da capacidade orçamentária, do ponto de vista da nossa visão e também do desenvolvimento para a cidade de Rio Branco”.

