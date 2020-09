Filha de Flordelis fala da saudade da irmã, presa por envolvimento na morte de pastor

Nathália dos Santos, uma das filhas de Flordelis, está com saudade da irmã Marzy Teixeira. A jovem utilizou as redes sociais para falar da falta que ela faz – e recebeu até críticas de uma das seguidoras por isso. Isso porque Marzy está presa em decorrência de, segundo a polícia, estar envolvida no assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis, morto em junho do ano passado.

“Irmã, que saudade estais me fazendo. Quero escutar a sua voz novamente”, diz a jovem na publicação ilustrada por uma foto em que as duas posam de rosto coladinho.

Pela participação no crime, Marzy, que é filha adotiva de Flordelis, foi denunciada por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada. De acordo com os investigadores, ela recebera da mãe a missão de encontrasse alguém que executasse o crime contra o pastor Anderson. Às autoridades, Marzy chegou a confessar que contratou Lucas dos Santos, também filho adotivo do casal, para praticar o crime. Crítica Nathália recebeu críticas de uma de suas seguidores pela publicação sobre a irmã: “É sério que você tem coragem de colocar ‘saudades’, sabendo que (ela) participou de um crime contra alguém da sua própria família?”, questionou uma mulher. Nathalia não respondeu ao comentário. Presos Por, segundo a polícia, envolvimento no crime, também estão presos Simone dos Santos Rodrigues (filha biológica), André Luiz de Oliveira (filho adotivo), Carlos Ubiraci Francisco Silva (filho adotivo), Adriano dos Santos (filho biológico), Flavio dos Santos Rodrigues (filho biológico), Lucas Cezar dos Santos (filho adotivo), Rayane dos Santos Oliveira (neta), e Marcos Siqueira (ex-policial). Flordelis não pôde ser presa por ter imunidade, já que se trata de uma deputada. Segundo a Polícia Civil, a parlamentar foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. No dia 24 de agosto, a polícia informou que iria encaminhar para a Câmara dos Deputados uma cópia do inquérito com o resultado da investigação, para que sejam adotadas as medidas administrativas cabíveis. O procedimento poderá levar ao afastamento da parlamentar para que ela responda pelo crime na prisão.

