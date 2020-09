Filho de Roberto Carlos comenta sobre terceiro câncer e reação do pai

Após vencer o câncer pela segunda vez em dezembro do ano passado, Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, iniciou uma nova luta contra a doença. Segundo a revista Quem, no último dia 11, o produtor musical foi diagnosticado com três pequenos tumores no peritônio, membrana que recobre a parede abdominal.

Com o resultado em mãos, o filho do Rei iniciou a quimioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em uma live no Instagram, ao lado de Valeska Braga, sua esposa, Dudu falou sobre como o cantor reagiu quando soube da notícia.

“Meu pai ficou, poxa vida, arrasado. Mas agora ele está para cima. Paizão é um cara para cima: ‘Meu filho, vamos acabar com essa bagaça aí’. Não foi bem esse o termo que a gente usou, foi um termo mais forte, mas vou poupar o ouvido de vocês. ‘Vamos acabar com essa bosta aí’“, confessou.

Para quem não sabe, Braga teve um tumor no pâncreas em março do ano passado e na sequência descobriu outro na mesma região. Os nódulos atuais foram descobertos através de exames de rotina. “Quando você tem um câncer, tem que esperar cinco anos para ver se está curado. Então, todo mês faço exames de sangue e a cada três meses faço um de imagem. Isso é absolutamente normal, e eu estou acostumado”, explicou.

“Na semana passada, achei até que estava com Covid-19, porque estava meio resfriado. Tinha baixado um pouco minha resistência porque fez um friozinho na semana retrasada. Ele [o médico] disse: ‘a gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo: três pontinhos bem pequenininhos. São pontos milimétricos’“, disse.

O filho de Roberto Carlos ainda falou sobre como ficou com o diagnóstico: “Como vocês podem ver, estou bem. Claro que, quando você recebe essa notícia, o mundo vem abaixo. Mas é aquela história: não adianta ficar se lamentando. Tem que ir para cima para resolver, e foi isso que a gente fez”.

