Flamengo: Domenèc Torrent abre mão de hotel e vai morar no Ninho do Urubu

Há pouco mais de um mês de Brasil e Flamengo, Domènec Torrent já escolheu seu novo lar: o Ninho do Urubu. Segundo apuração do GE, a mudança tem como motivação dar a sua cara para o Rubro-Negro e ter uma rotina mais prática próxima ao clube.

Desde que desembarcou no país no dia 3 de agosto, Dome estava vivendo em um hotel na Barra da Tijuca. O treinador não encontrou uma casa que o agradasse e, com todas horas do dia voltadas para o trabalho no clube, optou por simplificar e fixar residência no CT. O Ninho do Urubu conta com toda estrutura de hotelaria, cozinha e serviços necessários para o espanhol.

De acordo com Renan Moura, repórter da Rádio Globo, Dome dormiu no CT após o Fla x Flu dessa quarta (9/9).

Fotos: Alexandre Vital/Flamengo