Fla tenta inscrever mais jogadores na Libertadores e Conmebol diz não

A negativa da Conmebol se baseou na expiração do prazo de inscrição de jogadores. Todos os times poderiam inscrever até 50 atletas, mas o Flamengo optou por registrar apenas 34.

PUBLICIDADE

Agora o rubro-negro bate cabeça para ter jogadores disponíveis para os próximos jogos do torneio. Após a importante vitória sobre o Barcelona de Guayaquil na terça-feira (22/9), o time carioca encara o Independiente Del Valle na quarta-feira (30/9), no Maracanã. Antes, a equipe tem jogo marcado com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, mas os cariocas tentam a adiar a partida.