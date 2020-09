Flay, Gui, Victor Hugo e mais participantes do BBB se encontram em restaurante

Fãs aguardavam do lado de fora do restaurante para tirar selfies. Simpáticos, os ex-BBBs atenderam aos pedidos e ainda posaram para os paparazzi

A tarde deste sábado (19) foi de reencontro para Flay, Gui Napolitano, Marcela Macgowan, Victor Hugo, Gabi Martins e Daniel Lenhardt. Os ex-BBBs estiveram juntos em um restaurante no bairro dos Jardins, em São Paulo (SP), e mostraram que qualquer rivalidade que existiu ficou dentro da casa.

Apesar da torcida pelo shipper #Guibi, Gui e Gabi afirmam que são bons amigos e que sempre pedem bastante respeito aos fãs quanto a isso. Marcela e Daniel [e outro casal que viveu um romance durante o confinamento, mas o romance não engatou aqui fora.

Vida pós-BBB

Marcela tem tocado o programa “Sextou”, no YouTube, que debate alguns assuntos relacionados à sexualidade. Vale lembrar que ela é médica com especialização em ginecologia. O maranhense Victor Hugo assumiu a faceta de cantor e lançou o single ‘Pode me Chamar de Amigo’.

Já Flay está focada na carreira musical. Após gravar ‘Saudades, né, minha filha?’ com Jerry Smith, a cantora se prepara para lançar um novo single que terá a participação de Mc Don Juan. Ela se prepara para a live ‘Pink Party da Flay’ em comemoração aos 100 mil inscritos em seu canal no YouTube. Anota aí, será no próximo dia 27 às 14h (horário do Acre).

Carinho

Enquanto isso, os fãs aguardavam do lado de fora do restaurante para tirar selfies. Simpáticos, os ex-BBBs atenderam aos pedidos e ainda posaram para os paparazzi. [Fotos: Léo Franco/AG News]





