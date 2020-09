Flordelis recebe pregação inesperada de Inês Brasil após assassinato

A deputada Flordelis foi indiciada como mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, e vem sendo o assunto do momento nas redes sociais. Diante disso, ela recebeu um conselho de ninguém menos que Inês Brasil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários