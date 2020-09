Fogo atinge parque no Pantanal de MT onde há maior concentração de onças-pintadas no mundo

A ação contou com o apoio de militares e brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para o contra fogo, com o objetivo de evitar que o incêndio destrua as moradias.

A operação foi deflagrada no dia 7 de agosto, e desde então empenha esforços para proteção da maior planície alagável do mundo. Há hoje 122 homens atuando diretamente no combate ao fogo do Pantanal mato-grossense. Entre eles há militares do CBMMT, policiais militares da Sesp, servidores da Sema, Corpo de Bombeiros de MS, militares da Marinha do Brasil, do ICMBio e do IBAMA. Estão sendo empregadas ainda cinco aeronaves disponibilizadas pelo ICMBio, Sesc e Marinha.