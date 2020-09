“Fomos humilhadas”, desabafa mulher envolvida em “barraco do Leblon”

A influenciadora digital Priscilla Dornelles contou ao Extra sobre a repercussão do “barraco do Leblon” ocorrido na última sexta-feira (25). Ela estava no conversível com a amiga Scheila Danielle Gmack Santiago quando a arquiteta Aline Cristina Araújo Silva arremessou garrafas d’água na direção delas.

De acordo com Priscilla , ela é de Santa Maria (RS) e havia tirado alguns dias de férias para conhecer o Rio. “Estávamos felizes, havíamos nos divertido o dia todo. E, como estava bastante calor, decidimos ir de biquíni mesmo, cantando e dançando funk. Afinal, estávamos em um carro conversível, próximo a praia”, contou Priscilla ao Extra. PUBLICIDADE

Segundo a influencer, ela, Sheila, e o motorista do carro, o engenheiro de produção Wilton Vacari Filho, passaram pela Rua Dias Ferreira, no Leblon, para ver “como estava o movimento”. No entanto, acabaram reduzindo bastante a velocidade devido ao trânsito no local.

Quando o carro parou por conta do trânsito algumas pessoas que estavam em um restaurante começaram a filmar a cena. Foi quando a arquiteta arremessou garrafas na direção do carro.

Logo em seguida, Sheila desceu do veículo e partiu para cima da responsável por jogar as garrafas com socos. Ao retornar ao conversível, teve o sutiã arrancado pelo namorado de Aline.

“O episódio em si foi muito rápido. Saímos dali, nos arrumamos e fomos para a boate. Quando acordei, vi que a situação ganhou uma outra proporção, fiquei totalmente sem reação, ainda está caindo a ficha”, contou Priscilla.

Ainda segundo a influencer, após a repercussão do caso, ela recebeu diversas mensagens de apoio e também viu o número de seguidores aumentar. “Na verdade, fomos humilhadas, tanto pela agressão como por quem gravou, porque o objetivo era nos ridicularizar. Mas o caso deu uma reviravolta e quem nos agrediu acabou se queimando na história. Fico muito aliviada em ver a quantidade de pessoas demonstrando carinho, empatia, sororidade”, afirmou ao Extra.

