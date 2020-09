Foto de Marte tirada por astrônomos amadores de Alagoas é destaque no site da Nasa

Davi Duarte e Romualdo Caldas fotografaram o planeta com um telescópio

Dois astrônomos amadores de Alagoas ganharam destaque no site da agência espacial norte-americana (Nasa). Davi Duarte e Romualdo Caldas fotografaram o planeta Marte com um telescópio de 12 polegadas e uma câmera. A mesma imagem também mostra parte da Lua.

A foto foi registrada no dia 6 de setembro e publicada pela Nasa cinco dias depois. Na imagem a Lua aparece em primeiro plano e Marte menor no tom de laranja.

Os astrônomos amadores trabalham no Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Segundo o site da Nasa, o registro foi a quarta ocultação lunar de Marte visível do planeta Terra em 2020, a próxima só deve ocorrer no dia 3 de outubro. A ocultação lunar ocorreu quando a Lua estava perto do apogeu, a cerca de 400.000 quilômetros de distância. Marte estava quase 180 vezes mais distante.

Por isso, os estudiosos prepararam seus equipamentos com antecedência para tentar registrar esse momento único. E como resultado, conseguiram fazer uma foto fantástica do momento em que Marte surgia por trás da Lua, no momento final da ocultação.

As fotos publicadas no site da Nasa são escolhidas pelos astrônomos e especialistas da agência entre fotos que eles encontram na internet e fotos que são submetidas a eles, como foi o caso da imagem captada por David e Romualdo.

“A imagem é fruto de vários pequenos vídeos. Fizemos três imagens e submetemos para análise da Nasa e dias depois ela foi escolhida como a melhor foto do dia. Uma felicidade muito grande”, disse Davi Duarte.

