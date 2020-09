Frente fria traz instabilidade para o Acre neste domingo; dia será de sol entre nuvens, diz Sipam

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), informa que neste domingo (20), uma frente fria que avança pela região Sudeste do país favorece a organização de nuvens mais carregadas e deixa o tempo mais instável, no Sul da Amazônia, inclusive sobre o Acre. Com isso, a previsão é de um dia de sol entre nuvens, com tempo abafado e céu variando de parcialmente nublado a nublado na capital Rio Branco e nas cidades das regiões Sul e Leste do Estado.

Nas demais regiões acreanas, muitas nuvens ficam carregadas no decorrer do dia, por conta do forte calor e do aumento da umidade, e podem provocar pancadas isoladas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite, com possibilidade de temporais de forma pontual.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários