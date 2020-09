Gabigol tem problema na coxa detectado e vira dor de cabeça para o Flamengo

Por meio de comunicado no em suas redes sociais, o Flamengo informou que Gabigol teve lesão na coxa direita detectada e iniciou tratamento para acelerar a recuperação.

Com o problema, o jogador vira dúvida para o jogo de terça (22) contra o Barcelona, às 21h, no Estádio Monumental, em Guyaquil (EQU). Ele segue com a delegação.

PUBLICIDADE

Após a derrota por 5 a 0 para o Independiente del Valle, o Flamengo vive dias de turbulência e o futuro do técnico Domènec Torrent segue em xeque, embora o vice de futebol Marcos Braz tenha afirmado que o clube nunca cogitou demissão.

Com Dome no comando, o Fla treina neste domingo (20) e na segunda (21) antes do jogo que virou uma final antecipada de Libertadores para o Rubro-negro.