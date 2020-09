Gagliasso fala do ‘Surubão de Noronha’ e Anitta dispara: ‘Se não me chamassem, ficaria bolada’

O assunto “surubão de Noronha” voltou à tona, nesta terça-feira. Isso depois o ator Bruno Gagliasso para comentar de um jeito diverdito o assunto que foi febre, à época que começou a circular nas rodas de conversa. O ator reconhece que “tem muita dificuldade em negar o surubão”, porque a história é muito divertida.

“Eu tenho muita dificuldade de negar o surubão de Noronha porque é uma história muito divertida se fosse real. Mas devo frustrá-los. Sou um pai de família apaixonado pela Giovanna sem tempo pra farra. Não me cancelem”, disse Bruni, através do Twitter, sobre o boato envolvendo diversos famosos.

Nas redes, Anitta também se pronunciou sobre o assunto. Disse que o que a deixaria chateada, na verdade, seria não ter sido convidada para a “festa”.

“Se esse surubão existisse e ninguém tivesse me chamado eu ia ficar BOLADA”, brinca a cantora.

Fernanda Paes Leme foi outra que também disse que já havia negado a existência da, digamos, prática do grupo seleto de famosos.

“Neguei esses dias também, mas sempre com uma risadinha de canto pra tentar manter o mistério. Aliás, com aquele elenco não ia rolar surubão nenhum. Se eu visse geral pelado ia ter crise de riso real”, respondeu Paes Leme à publicação de Bruno no microblog.

O boato começou a circular no ano passado. Isso depois de surgir na internet o relato de que atores famosos se encontravam em Fernando de Noronha para reuniões “calientes”.