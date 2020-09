Galã de Maria do Bairro está namorando ex-governador do México, diz jornal

Vida pessoal do ator Fernando Colunga virou assunto público, após jornal afirmar que ele estaria se relacionando com político poderoso

Com mais de 30 anos de carreira como ator, Fernando Colunga, 54 anos, conhecido no Brasil por seus diversos papéis de galã em telenovelas mexicanas como Maria do Bairro, A Usurpadora, A Dona, dentre outras, sempre foi muito reservado no que diz respeito a sua vida pessoal.

Em função desse grande mistério e a evidente condição de solteiro do astro, muitos rumores que o mesmo mantém relações homoafetivas também vieram à tona nos últimos anos. Recentemente, o jornalista mexicano Edgar Pérez trouxe à luz outro possível relacionamento de Colunga, desta vez, com um poderoso político do país. Segundo o colunista, o ator manteve um relacionamento com o ex-governador Rafael Moreno.Nos detalhes, ele revelou que os dois se encontravam em um hotel de luxo, onde alugavam todo o prédio com medo de serem descobertos.

Ainda segundo Edgar, o político garantia uma vida recheada de luxos para o ator, incluindo helicópteros para se locomover e uma equipe de segurança. Até o momento, Fernando não se pronunciou sobre as declarações do jornalista. Em breve o ator vai estrear na Telemundo nos Estados Unidos como protagonista de uma nova série intitulada de Malverde: El Santo Patrón. PUBLICIDADE

