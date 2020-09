‘Galã do TikTok’ se encontra com Vinícius Júnior do Real Madrid

Em visita a Espanha, Mário Júnior postou uma foto nos stories do Instagram ao lado do craque Vinícius Júnior, do Real Madrid. Para quem não sabe, o ‘Rei do TikTok’, que ficou famoso com o seu “Roi, Letícia, né?”, é apaixonado por futebol e um craque nas embaixadinhas. Quando morava em Bristol, na Inglaterra, chegou a jogar no time amador Hutton Football Club.

No começo de agosto, a coluna revelou que Mario se preparava para dar um salto na carreira. O rapaz foi convidado para atuar como protagonista de dois filmes e se mudou para Portugal. Em Lisboa, o “galã do Tik Tok” vem sendo preparado pela atriz Karla Muga.

Para quem não está ligando o nome a pessoa, Karla atuou no Brasil em ‘Pátria Minha’, ‘Quatro por Quatro’, ‘A Indomada’, ‘Kubanacan’, ‘Malhação’, entre outras novelas. Ela mudou-se para Portugal em 2008 e, desde então, trabalha como coaching de atores iniciantes.

