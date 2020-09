Galho de árvore na gameleira caiu durante temporal de quinta-feira, diz prefeitura

Ao contrário do que foi divulgado, prefeitura esclarece que não houve crime ambiental

Ao contrário do que foi denunciado nas redes sociais e imprensa na manhã deste sábado (12), a árvore gameleira, localizada no calçadão de mesmo nome, não foi alvo de crime ambiental. O galho da planta centenária, na realidade, caiu durante o temporal na noite de quinta-feira (10).

Um vídeo que circula nas redes mostra o corte de troncos da gameleira e denuncia o corte da árvore por ação humana, o que foi desmentido pela prefeitura de Rio Branco.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Aberson Carvalho, esteve no local na manhã deste sábado com fiscais para vistoria do ambiente.

“A gente sabe que a gameleira tem sua importância histórica, mas não podemos levantar falso testemunho”, disse.

A árvore está situada ao lado de um bar. Durante a ventania, os galhos caíram em cima do estabelecimento, que estava fechado. Várias telhas foram danificadas. O prejuízo para o proprietário do espaço pode chegar a R$ 8 mil.

