Galvão critica Palmeiras por recusar adiamento contra o Flamengo

O Palmeiras recusou publicamente a ideia de adiar o jogo contra o Flamengo , que vive um surto de casos de coronavírus e já confirmou 27 infectados entre jogadores, comissão técnica e dirigentes . Muita gente não gostou da postura do clube, inclusive Galvão Bueno.

Em sua participação no “Seleção SporTV” desta quinta-feira, o narrador falou sobre a postura do clube de Maurício Galiotte e a classificou como ‘egoísta’.

– A posição do Palmeiras é egoísta. Talvez visando uma vantagem esportiva? Gostaria que não fosse assim. O risco de contaminação é gigantesco. Não consigo concordar com a posição do Palmeiras – afirmou.

Palmeiras e Flamengo está previsto para domingo, às 16horas, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

