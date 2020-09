Galvez não terá Adriano e Atlético rescinde com oito jogadores

Com vaga garantida nas semifinais do returno do Campeonato Acreano, o Galvez vai poupar o atacante Adriano para o clássico desta quarta-feira (2), às 19h, contra o Atlético Acreano. O técnico Zé Marco, além de não contar com o seu principal jogador na temporada, terá outras duas baixas. O volante Joel, esse entregue ao departamento médico, e o zagueiro Reginaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com esses problemas da ordem médica e disciplinar, o técnico Zé Marco confirmou a entrada do zagueiro Weverton no lugar de Reginaldo na defesa. No ataque, a opção será Vinicius para a vaga de Adriano, assim com o treinador descolocando Railson para a lateral direita.

O técnico Zé Marco explica que vai mandar a campo o que tem de melhor disponível e o objetivo será o de vitória para o time ganhar mais confiança. “Acho que é importante vencer o clássico para adquirir ainda mais confiança. No final de semana teremos outro clássico diante do Rio Branco, que também é importante vencer”, explica o treinador à reportagem do ge.

Galo não renova contrato de oito jogadores

O time celeste realizou os últimos ajustes na tarde desta terça-feira. Foto/Dorielson Mendes.

O Galo Carijó chegar para o clássico decisivo contra o Galvez com o desligamento rescisório de oito jogadores: Bruno (goleiro), Goleiro: Bruno, Gustavo e Elber (zagueiros), Yuri (volante), Marcílio (meia), Uilian (meia-atacante), Ramon e Guilherme (atacantes). O desligamento dos atletas ocorreu há véspera do duelo decisivo contra o Imperador e a opção de não renovar o vínculo de trabalho foi uma decisão da diretoria celeste, segundo ela, em comum acordo com os atletas envolvidos. Outros 12 jogadores tiveram seus contratos de trabalho renovados, sendo 10 deles com alteração salarial: Dida e Edivandro (goleiros), Elielson e Brenner (zagueiros), Léo (lateral-direito), Luiz Henrique (lateral-esquerdo), Weverton, Tragodara e Antônio Arlen (volantes), Fernando e Ciel (meias), e Bruno José (atacante). Todos tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), assim como o jogador Renato Camilo.

Arbitragem

Atlético- AC x Galvez fazem o clássico do meio de semana do Campeonato Acreano. O jogo terá no apito o árbitro Antônio Marivaldo. Mario Jorge Ferreira Lima e Roseane Amorim serão os assistentes e Julian Negreiro o quarto árbitro.

