Galvez se recupera da goleada sofrida e vence fora de casa pela série D

O Galvez conseguiu se recuperar da goleada sofrida por 5 a 1 para o Fast Club de Manaus. Na tarde deste domingo, o atual campeão Acreano venceu por 2 a 0, a equipe do Independente do Pará.

O confronto, válido pela segunda rodada da série D, foi realizado no Estádio Navegantao, em Tucuruí, interior do Pará. O primeiro gol do Imperador foi marcado pela meia Daniego aos 37 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final o Galvez controle o jogo e ainda marcou o segundo. Wanderson fez aos 36 minutos. Com a vitoria o Galvez chega aos 3 pontos em dois jogos e, continua com chances de chegar a segunda fase da competição nacional.

