Galvez vence Náuas e confirma vaga na final do 2º turno

Com a vitória, Galvez e Estrelão vão se enfrentar no próximo sábado (12) no Estádio Areana Acreana

Em um jogo tecnicamente fraco e sem grandes emoções, o Galvez confirmou o favoritismo e garantiu classificação para a decisão do 2º turno ao vencer o Náuas, de Cruzeiro do Sul, por 2 a 1.

A partida validada pelas semifinais do returno foi realizada na noite desta quarta-feira (9) no Estádio Arena Acreana.

PUBLICIDADE

O imperador abriu o placar ainda no primeiro tempo com Jô. Na etapa final, Daniego marcou o segundo gol do time militar de pênalti.

Aos 40 minutos, Carlos aproveitou falha da zaga do Galvez e descontou. Porém, dois minutos depois, o meia Alderlan, do Cacique do Juruá, foi expulso de campo.

Placar final: Galvez 2 a 1 no Náuas.

No próximo sábado (12), O Rio Branco Futebol Clube (RBFC) e Galvez fazem a decisão do returno no Estádio Arena Acreana. Se vencer, o imperador será campeão direto por ter conquistado o primeiro turno.

Em caso de vitória do Estrelão, haverá uma outra partida para decidir o campeão acreano de 2020.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários