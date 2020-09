Galvez vs Nauas: Assista ao vivo a disputa por uma vaga na semifinal do Acreano

Os adversários estão focados na segunda vaga da final do returno do estadual. Jogo ocorre no Estádio Arena Acreana

Na briga pela segunda vaga na final do returno do estadual, o Galvez encara o Náuas. O duelo será disputado no Estádio Arena Acreana, às 19h.

O Náuas retorna a uma semifinal de estadual após 10 anos. O atacante Siri está otimista na possibilidade da equipe surpreender o Galvez e decidir o título com o vencedor do duelo entre Rio Branco e Plácido de Castro. “Nosso grupo está bastante focado e disposto a surpreender o nosso adversário”. O Cacique para o jogo decisivo desta quarta-feira (9) perde o atacante Rodrigo, lesionado.

No Imperador Galvez a ordem é vencer o Náuas. O técnico Zé Marco explica que é um adversário perigoso e bem organizado em campo, mas o Imperador Galvez precisa mostrar sua força. A ideia do comandante imperialista será não somente vencer o Cacique nesta quarta-feira (9), mas o classificado da outra semifinal envolvendo Rio Branco e Plácido de Castro, para finalizar a competição já no sábado (12) e, assim, focar as atenções para a disputa da Série D.

