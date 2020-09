Gefron e Polícia Civil apreendem quase 30 quilos de drogas em menos de 24h

Uma ação conjunta entre policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e investigadores da Polícia Civil do Acre (PCAC) apreendeu quase 10 quilos de droga em Cruzeiro do Sul. A operação ocorreu na noite de quarta-feira (9).

Trata-se da segunda autuação de combate ao tráfico na cidade em menos de 24 horas. Na noite da última terça-feira (8), as autoridades encontraram quase 20 quilos de skunk dentro de sacos com farinha. A responsável pelo produto, uma mulher que não teve o nome revelado, foi presa na noite desta quarta.

[Foto: PCAC/Gefron]

