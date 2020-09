Acusado de atuar com ‘delivery’ de maconha é preso no Xavier Maia

Por meio de denúncia anônima, o Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro) da Polícia Militar do Acre (PM-AC) prendeu um jovem de 20 anos que vendia droga em uma praça do Conjunto Santa Cruz, no bairro Xavier Maia. A ocorrência foi registrada na terça-feira (1).

A PM apreendeu duas barras de maconha e descobriu que o rapaz havia guardado o restante do material em uma casa. Chegando ao local, mais uma barra foi encontrada e, ainda, uma quantia de R$ 62.

Segundo informações, o suspeito atuava em esquema de disque-entrega. O usuário ligava e recebia a encomenda na praça. O jovem foi detido e encaminha à Delegacia de Flagrantes (Defla).

