Giro prende adolescente com arma de fogo no Polo Geraldo Mesquita

Um adolescente de 18 anos foi preso neste sábado (12) acusado de porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no Ramal do Sinteac, no Polo Geraldo Mesquita – região do Calafate.

O Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar fazia patrulhamento de rotina quando avistou o rapaz. Ele correu ao perceber a aproximação, mas foi interceptado.

Na revista pessoal, A PM encontrou uma arma de fogo artesanal de calibre 26 e uma munição intacta. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

