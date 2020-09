Gladson anuncia convocação e nomeação dos 201 aprovados na Polícia Civil

Governador disse que a nomeação não causará prejuízos à folha de pagamento dos servidores e nem às finanças do Estado

O governador Gladson Cameli (sem partido) usou sua página nas redes sociais na noite desta quinta-feira (17) para avisar que a ansiedade dos aprovados no concurso da Polícia Civil, ocorrido em 2017, na gestão de Tião Viana (PT), está prestes a acabar. É que os aprovados poderão ser convocados de uma vez por todas para fortalecer a segurança pública do Acre.

A notícia saiu durante uma reunião com o secretário da Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar. “Estamos trabalhando para a convocação ser em outubro e a nomeação em novembro. Dessa forma, cumprirei mais uma promessa de governo para fortalecer o combate ao crime no Acre”, declarou.

O chefe do executivo frisou que já recebeu o aval da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) para convocar e nomear os demais delegados, escrivães, agentes e auxiliares de necropsia aprovados no concurso, sem que haja prejuízos às finanças do Estado e à folha de pagamento dos demais servidores.

[Foto de capa: Cedida]

