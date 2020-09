Gladson autoriza a suspensão de juros e multas no pagamento do ICMS no Acre 

O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

O governador Gladson Cameli (sem partido) autorizou a dispensa de juros e multas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), no pagamento de débitos do sujeito passivo com a utilização de seus créditos financeiros decorrentes do fornecimento de mercadorias, realização de obras e prestação de serviços ao Poder Executivo. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (24).

De acordo com a normativa, serão dispensados os juros e multa moratória do ICMS referente ao pagamento de débito efetuado a partir da data de formalização do procedimento de pagamento do débito tributário. Os débitos que estiver na justiça, deverão passar por alguns procedimentos disponíveis no decreto.

