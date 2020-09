Gladson avisa que fará auditoria na folha de pagamento de servidores do estado 

O governador Gladson Cameli, sem partido, declarou na tarde desta sexta-feira (11), que foi assinado o contrato de auditoria da folha de pagamento do estado, com a empresa Deloitte Touche Tohmatsu. Segundo o gestor, além da prova do compromisso com a transparência e com a valorização do servidor público, a empresa fará uma espécie de pente fino na folha de pagamento dos servidores públicos.

“A auditoria vai realizar a verificação, análise e testes de conformidade na folha de pagamento, eliminar procedimentos desnecessários, avaliar a eficácia dos controles contábeis e administrativos, observar procedimentos na identificação e prevenção de falhas e irregularidades, além da melhoria na atividade de gestão de pessoas” , declarou o governador.

Cameli disse ainda que o recurso para licitação da empresa foi pactuado por meio do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão Socioeconômico do Acre (Proser). “Meu agradecimento ao secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão, e toda a equipe pelo trabalho” parabenizou.

