Gladson Cameli é aprovado por 64% da população de Cruzeiro do Sul, diz pesquisa

O dados do instituto mostraram também que 9% não souberam emitir opinião sobre o governo

Nesta segunda-feira (28), a pesquisa registrada com o número° AC 09491/2020, mostrou que a população de Cruzeiro do Sul aprova a gestão do governador Gladson Cameli (sem partido).

De acordo com os números, 64% dos entrevistados aprovam a gestão do governador. Outros 27% desaprovam o governo.

O dados do instituto Real Time Big Data mostraram também que 9% não souberam emitir opinião sobre o governo.

A margem de erro é de 4,0 pontos, com nível de confiança de 95%.

