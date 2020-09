Gladson Cameli leva políticas públicas de seu governo ao Croa e fortalece o turismo local

Governo visitou as 76 famílias ribeirinhas que vive às margens do manancial, na região do Juruá

O rio Croa, a poucos quilômetros da área urbana de Cruzeiro Sul, nas margens da BR-364, é definitivamente um local especial. Com suas águas escuras, margens tomadas pela floresta e trechos onde um verdadeiro tapete verde cobre toda a água, a região se tornou em poucos anos um dos maiores polos turísticos do Acre, cuja fama tem atravessado o Brasil. Mas o rio também abriga uma comunidade com 76 famílias ribeirinhas, que foram visitadas na manhã deste sábado pelo governador Gladson Cameli.

Uma boa parte dessas famílias tirou um momento neste sábado movimentado de turistas – que procuram seguir os cuidados necessários durante a pandemia – para receber o governador acompanhado de uma importante equipe, pela atenção recebida e por uma série de políticas públicas implantadas durante sua gestão.

PUBLICIDADE

Por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), começa na comunidade do Rio Croa a implantação das ações do Programa REM/ KfW fase II, que contempla realização de oficinas de formação e aperfeiçoamento, sinalização turística, entrega de coletes salva-vidas e acompanhamento técnico para aperfeiçoamento contínuo da comunidade onde o turismo cresce de forma natural e gradual.

“Essa é toda uma política pública que estamos implantando para essa região, para mudar a vida dessas pessoas e, olha como é esse lugar, essa energia positiva, essa beleza natural. Temos que fortalecer esse turismo sustentável, onde as pessoas possam ter um dia de lazer com boas memórias, valorizando tudo aquilo que temos. O Acre é lindo, a Amazônia é linda e o Croa é a prova”, conta Gladson Cameli.

Ouvir e realizar

Com um enfoque no turismo de base comunitária, o rio Croa reflete como o Vale do Juruá possui hoje o maior potencial turístico do Acre, uma atividade que atinge diretamente 53 setores da economia. E segundo a secretária de Turismo e empreendedorismo, Eliane Sinhasique, um turista no Acre gasta em média R$ 300 por dia.

Presidente da Associação Agroambiental da Bacia do Rio Preto, Pedro da Costa, falou em nome das famílias da região. Agradeceu a visita do governador, de toda sua equipe, destacou o pedido que foi atendido de imediato por Gladson Cameli para a construção de uma caixa d’água que vai abastecer sete famílias na principal área turística e aproveitou para conversar e apresentar outras demandas, como a necessidade da criação de um posto na principal entrada do rio onde os catraieiros poderão ficar protegidos da chuva e do sol com um pouco de conforto.

“Com a pandemia diminuindo aqui na região e a reabertura das atividades, os turistas começaram a vir. Final de semana aqui tem dado um bom número de pessoas e, com isso, a gente vai se mantendo. E o sentimento que fica é que venha mais, porque com a vinda do governo aqui, significa que ele vai trabalhar pra ajudar a gente. Vamos ter cursos, aprender a melhorar o atendimento aos turistas e torcemos muito para que dê certo. A vinda do governador aqui nunca é em vão. Ele vem por um motivo de que vai além lá na frente”, relata o morador.

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, foi uma verdadeira embaixadora da comunidade. Em agosto, ela esteve presente e conversou com as moradoras, ouviu as necessidades que as mulheres apresentaram e agora, no retorno, trouxe soluções ao lado de Gladson Cameli e sua equipe, além de distribuir cestas básicas para as famílias pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

“Eu estive aqui em agosto, levei as demandas para os secretários de cada pasta, estamos trazendo hoje uma resposta para essa comunidade e também a equipe de governo, porque é isso que gostamos de fazer, pé no chão e ouvindo as pessoas”, destaca a primeira-dama.

O que disseram

“Até o final do ano vai tá todo mundo pronto aqui para atender ainda melhor. O Croa é uma área de proteção ambiental permanente, de uma beleza incrível, onde os turistas vem fazer uma conexão com a natureza, a espiritualidade e todas as tradições que envolvem esse ambiente maravilhoso”

Eliane Sinhasique, secretária de Turismo e Empreendedorismo

“É a primeira vez que estou aqui, estou encantado com a natureza, é realmente um lugar muito maravilhoso. A primeira-dama tem feito um trabalho de atenção aqui e hoje estamos com o governador Gladson e sua equipe. É a presença dos poderes junto do povo”

Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre

“Eu sempre uso uma força de expressão de que conheço o Acre todo, de Marechal Thaumaturgo até Assis Brasil, e hoje me deparei com esse paraíso que ainda não conhecia, então tenho que andar mais. Saio daqui feliz e encantando pelo que vi. Ouvimos reivindicações justíssimas como água potável e educação. E que todos os acreanos possam conhecer esse lugar incrível”

Sérgio Petecão, senador

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários