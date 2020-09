Gladson decide apoiar Zequinha Lima e Henrique Afonso em Cruzeiro do Sul 

Na manhã desta quarta-feira (9) o governador Gladson Cameli (sem partido), decidiu apoiar oficialmente a candidatura majoritária de Zequinha Lima (Progressistas) e Henrique Afonso (PSD) à prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Em vídeo, Cameli diz que não poderá está presente na convenção de homologação da candidatura majoritária. “Quero reafirmar meu apoio a candidatura de Zequinha e Henrique juntos por uma Cruzeiro do Sul melhor”, declarou.

O chefe do executivo disse ainda que vai estar na campanha em busca de apoio à chapa liderada pelo Progressistas. “Eu estarei junto no decorrer desta campanha pessoalmente para falar e conversarmos com a população para dizer porque o Zequinha é o melhor para governar o nosso município”, ressaltou em vídeo.

