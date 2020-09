Gladson decide tornar sem efeito exonerações de pessoas ligadas à Mara Rocha

O governador Gladson Cameli (sem partido) decidiu aparar as arestas com a deputada federal Mara Rocha (PSDB). Como prova disso, ele resolveu tornar sem efeito as exonerações de pessoas ligadas à parlamentar. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial (DOE) desta quinta-feira (17).

No início de setembro, Cameli resolveu exonerar 17 cargos comissionados, após desentendimento com a parlamentar por meio das redes sociais.

Os readmitidos foram: Antônio Clécio Souza Cardozo, Edilaine Istefani Franklin Traspadini, Mirtes Maria Firmino de Souza, Mayara Bitencourt de Oliveira e José Gabriel da Silva França. Todos retornam às suas funções a partir desta quinta-feira, na Secretaria de Produção do Estado.

