Gladson diz que ministro da Infraestrutura fará vistoria nas obras do Rio Madeira 

O governador Gladson Cameli (sem partido) anunciou nesta quarta-feira (30) em suas redes sociais que o ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, estará no Acre nesta sexta-feira (2), vistoriando as obras da ponte sobre o Rio Madeira.

De acordo com Cameli, desde sua passagem na Câmara Federal, ele defende a construção da ponte como a ‘maior e mais importante obra de infraestrutura para o Acre e a região Norte’.

“Convidei ministros e várias autoridades nacionais e regionais para visitar o local em vários momentos porque já estive no local verificando a obra diversas vezes”, explicou.

O gestor destacou que está confiante com a vinda do presidente Jair Bolsonaro para a inauguração da obra. “Acre está próximo de sair do isolamento, e certamente o caminho para o desenvolvimento social e econômico está sedimentado”, encerrou.

