Gladson diz que não vai apoiar nenhuma das candidaturas em Cruzeiro do Sul 

O Governador Gladson Cameli, sem partido, anunciou que se manterá neutro nas eleições municipais pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que terá uma disputa acirrada entre os pré-candidatos Zequinha Lima (Progressistas), do grupo de Iderlei Cordeiro, e Fagner Sales (MDB), filho do ex-prefeito Vagner Sales.

De um lado, Zequinha vem sendo apoiado pelo Progressistas e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Nicolau Júnior; do outro, tem o MDB do Senador Marcio Bittar, que inclusive, declarou que Cameli havia pedido seu apoio em reunião à portas fechadas na Capital.

Para não se indispor com nenhum dos dois políticos, o governador não abraçou nenhuma das candidaturas e preferiu dizer apenas que vai apoiar Socorro Neri (PSB), em Rio Branco.

