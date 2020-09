Gladson e Mourão jantam no Pinheiro Palace Hotel para tratar de questões ambientais

O governador Gladson Cameli (sem partido) janta com o vice-presidente Hamilton Mourão (PTB) na noite desta terça-feira (22) para tratar de assuntos institucionais. A agenda ocorre no Pinheiro Palace Hotel, localizado no centro de Rio Branco.

Segundo informações extraoficiais do governo, Cameli e general Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, devem discutir questões ambientais relacionadas ao estado, como o registro de mais de 5 mil focos de incêndio, somente neste ano, que provocam as queimadas no Acre.

O vice-presidente da República chegou à capital na tarde desta terça-feira (22) e foi recepcionado pelo vice-governador Major Rocha (PSL) e o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB). [Foto: Bruno Batista]

