Gleici Damasceno muda visual e se torna convidada especial do Criança Esperança

Gleici Damasceno está com tudo! Neste domingo (27), a vencedora do Big Brother Brasil 2018 adotou mais uma transformação e compartilha novo visual, quebrando a internet após publicar clicks surpreendentes.

Com direito a muito carão, a moça surgiu pleníssima em um registro e foi elogiada pelos seguidores. “Mais uma mudança que estou AMANDO! Obrigada @alexandre_arte você é muito incrível!”, escreveu a acreana.

Com um look estiloso, ela optou por uma blusa ‘ciganinha’ vermelha e um short branco com bordado de coração no bolso.

Nos comentários, os seguidores de Gleice não pouparam elogios e reforçaram o quanto estavam encantados com a beleza da jovem milionária, que atualmente tem se aventurado em diferentes áreas do universo artístico.

Inclusive, Gleice está produzindo um documentário sobre pontos turísticos e personalidades do Acre. Neste final de semana a ex-BBB participou da apresentação de live para campanha solidária Criança Esperança da rede Globo.

