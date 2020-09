Globo não renova com Antonio Fagundes, que deixa emissora depois de 44 anos

Antonio Fagundes possui 44 anos apenas de Rede Globo, estreando ainda em 1976, com a novela Saramandaia. Foram 24 novelas durante este período, a maioria com personagens protagonistas, como nas tramas de Renascer e O Rei do Gado, de Benedito Ruy Barbosa.

Dentre minisséries e seriados, ele também ficou marcado pela produção ‘Carga Pesada’, ao lado de Stênio Garcia.

Deus ainda é brasileiro

Mas a carreira do o ator segue a pleno vapor. Ateu, ele vai estrelar a sequência do filme Deus É Brasileiro (2003), no qual interpretou o personagem-título. Intitulado Deus Ainda É Brasileiro, longa tem direção do veterano Cacá Diegues, que assinou o original, e deve estrear em 2021, ainda sem data definida.